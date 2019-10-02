4. Özgecan Aslan Kadın Basketbol Turnuvası 4 Ekim’de başlıyor

Turnuvanın bilgilendirme toplantısı Spor Yazarları Derneği’nde düzenlendi. Açılışta konuşan Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, “Bu yıl itibariyle dördüncüsü olacak. Bu turnuvaya 4 tane takım katılacak. Bunlar Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ İl Özel İdaresi. Organizasyon cuma günü saat 16.00'da Adana Basketbol ile Çukurova Basketbol müsabakasıyla başlayacak. Turnuva Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşinin hava atışıyla start alacak” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı İsmail Güneş ise, “Bu çok anlamlı bir turnuva. Spor gibi, kültür gibi alanlar toplumu bir arada tutar. Türkiye’de kadın şiddetine karşı durduğumuzu spor yoluyla göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın’ın yanı sıra gazeteciler katıldı.

İHA