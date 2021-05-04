Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2483 olduğunu belirtilirken, 336 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 48.229.733 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 41.527 olduğu kaydedildi

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 28.997 olarak açıklandı



