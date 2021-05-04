4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2483 coronavirüs hastası tespit edildiği, 336 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 41.527 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 28.997 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2483 olduğunu belirtilirken, 336 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 48.229.733 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 41.527 olduğu kaydedildi
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 28.997 olarak açıklandı