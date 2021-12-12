4 maçtır kazanamayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında

Ligde 4 maçtır kazanamayan Galatasaray , sahasında Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Alanya'yı 1-0 yenen Sivasspor 'a konuk olacak. Sivasspor düşme hattının 5 puan önünde 12. sırada yer alıyor.

Ev sahibi takımda Appindangoye, James, Ulvestad, Uğur Çiftçi, misafir takımda Boey sakatlıkları, Cicaldau ise corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Sivasspor, son maçında Alanyaspor 'u 1-0 mağlup etti. Rıza Çalımbay'ın takımının performansı son haftalarda büyük gelişme belirtileri gösterdi. Caner Osmanpaşa'nın sağ beke geçmesi defans hattını güçlendirirken ilk 11'de Kerem Atakan Kesgin gibi gençlerin oyuna girmesi, oyuna çok ihtiyaç duyulan dinamizmi kazandırdı.

Galatasaray, son hafta Altay ile 2-2 berabere kaldı. Fırsat yaratmakta hiç zorlanmasalar da defans dörtlüsü çok kırılgan görüntü verdi. Ardından Perşembe gecesi, bu sezon Lazio'ya karşı şimdiye kadarki en iyi savunmalarından birini sergilediler ve İtalya'da bir puan almayı başardılar. Bu tutarsızlık şimdiye kadar Fatih hocanın Avrupa maçlarına damga vurmasına neden oldu. Galatasaray'ın Sivas deplasmanında nasıl bir görüntü vereceği merak konusu.

Ev sahibi takım 7 maçla en fazla beraberlik alan olurken, Galatasaray 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.

Oran Analizi

Sivasspor için ilk yarıda rakiplerine 2.75 oran verildiği toplam 3 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Galatasaray için 1.5 alt oranı 3 olduğunda toplam 30 maçın %87 kısmı 1.5 üst bitti.