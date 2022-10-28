'4 kulvarda kazanan taraf olmak istiyoruz'

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör, sezon öncesi Türkiye Kupası grup etabında takımı görme şanslarının olduğunu ve 4 kulvarda favori olduklarını dile getirdi.

İyi bir sezon öncesi dönemi geçirdiklerini söyleyen Akbaş, "Biz geçen seneden en güçlü oyuncularımızı kadroda tutabildik ve aynı zamanda çok nokta transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sene de çok iddialıyız. Güçlü bir kadroyla 4 kulvarda da kupa peşinde koşacağız. Umarım mücadele ettiğimiz kulvarlarda kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.