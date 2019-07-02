4 isim sağlık kontrolünde

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran, Orkan Çınar ve Oğuzhan Akgün, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.