Fenerbahçe , sezon başındaki çalışmalara teknik direktörsüz başlamış, Vitor Pereira sonradan gelmişti. Sarı-Lacivertliler, lige verilen kısa devre arasını da yine teknik adamsız yaptığı antrenmanlarla geçiriyor. Kanarya, sezonun ikinci bölümüne pazartesi günü Kadıköy’de oynayacağı Adana Demirspor maçı ile başlayacak. Bu karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Sakatlıkları tamamen geçen Min-jae Kim, Jose Sosa, Filip Novak ve Serdar Aziz’in idmanın tamamında takımla çalışmaları, antrenör Zeki Murat Göle’yi rahatlattı. Dünkü antrenmanda futbolcular son derece neşeliydi. Ancak dar alanda oynanan çift kale maç başladığında bu neşe yerini hırsa ve müthiş mücadeleye bıraktı.

5 yıldız ayrı çalıştı

Kıran kırana geçen karşılaşmanın ardından galip gelen takım, büyük sevinç yaşadı. Kazanan oyuncular, objektiflere zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi. Bu arada henüz sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini bitirmeyen Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha kendileri için hazırlanan özel çalışma programını uyguladı.