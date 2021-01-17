4 günde 4 zafer ve büyük fark

Euroleague'nin ilk yarısında Anadolu Efes ve Fenerbaçe Beko beklentilerin altında kalmıştı. İptal edilen geçen sezonu lider bitiren Efes kadrosunu korumasına rağmen performans açısından eskiyi aratmış ve iç sahada kayıplar vermişti. Takıma geç katılan Larkin'den hemen randıman alınamaması ve üst üste gelen sakatlıklar da ritmini bulmakta zorlanan Efes için durumu daha da zorlaştırdı.

Nereden nereye...

Fenerbahçe Beko'da ise sezon başında belirsizlik hakimdi. Yeni coach, yeni kadro ve yeni oyun sistemi... Beklentiler çok yüksek tutulmadı ama alınan sonuçlar ve ortaya konan basketbol da kabul edilemezdi. Nitekim iki takım da ilk yarıyı Play-Off sınırının dışında, bitirdi. Ancak şu anda işler rayına oturmuş görünüyor. Efes'in Barcelona ve Kanarya'nın Olymipakos galibiyetiyle başlayan yükselişi, istikrarlı bir şekilde devam etti.

Kritik haftadan kârlı çıktık

İki temsilcimiz için çift maçlı hafta da kritikti. 4 karşılaşma da İstanbul'daydı. Efes açısından; iç saha istatistiğini düzeltmek adına önemliydi. Lacivert-Beyazlılar Alba Berlin ve Khimki karşısında rahat galibiyetler aldı. Fenerbahçe ise 3 maçlık serisini sürdürmek ve rakiplerinden rövanş istiyordu. Kanarya, Baskonia'yı 20 sayı, Panathinaikos'u 26 sayı farkla yıktı.

Sadece 'galibiyet kazancı' değil

Tabii bu sonuçlara sadece 'galibiyet kazancı' olarak bakmamak gerekiyor. Galibiyet serisi içinde yendiğimiz rakiplerin kadro durumu ve sıralamadaki yerini göz önünde bulundurmak şu an için bir kriter olmamalı. Çünkü iki takımımızın motivasyonu adına maç kazanması gerekliydi. Fenerbahçe ve Efes bu hafta bunun üzerine de çıktı; istikrarlı ve kaliteli basketbolla rakiplerinin geri dönüşlerine cevap verdi, iyi hücum ve savunmayı 40 dakikaya yaymayı başardı, farklı skorlu net galibiyetler aldı.

Hatice Yücel