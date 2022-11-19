4 futbolcu siftah yaptı! Arda Güler, Emirhan İlkhan...

A Milli Takımımız, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile kozlarını paylaştı. İlk maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk eden ve 2-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, Gaziantep'te de Çekya'ya aynı tarifeyi uyguladı. Milliler; Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle yine 2-1 kazandı ve elemeler öncesinde moral depoladı.

Çakır jübilesini yaptı

Çekya karşılaşması aynı zamanda birçok ilke ve özel anlara da sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan, Dünya Kupası'nda 2, Avrupa Şampiyonası'nda da 3 kez görev yapan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da jübilesini yaptı. Maçın ilk düdüğünü çalan ve 5 dakikasını yöneten tecrübeli hakem yeşil sahalara veda etti. Aynı zamanda bu veda bir hakemin milli maçta yaptığı ilk jübile olarak da tarihe geçti.

Adına tezahüratlar yapıldı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Samet Akaydın ile Onur Bulut ilk kez A Milli Takım formasıyla tanışırken, 60'da oyuna giren Tayyip Talha Sanuç ile 68'de sahaya adımını atan Arda Güler de siftah yaptı. Türk futbolunun gözbebeği, Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Arda Güler için neredeyse her statta olduğu gibi Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda da tezahüratlar yapıldı. Yıldız oyuncu ilk milli maçında büyük destek gördü.

Galibiyet üçlüsü iki gençten!

4 futbolcu milli olurken, son düdüğün ardından da güzel görüntüler ortaya çıktı. Arda gibi ilk kez A Milli Takım'dan davet alan ancak iki maçta şans bulamayan Emirhan İlkhan, Arda Güler'le birlikte karşılaşmanın ardından tribünlere üçlü çektirdi. Bu anlar içleri ısıttı. Hatırlacağı üzere 17 yaşındaki Arda da oynamamasına rağmen Diyarbakır'da galibiyet üçlüsünü çektirmişti.

'Bugün benim için çok özel'

Arda Güler karşılaşmanın ardından da duygularını paylaştı. Genç yıldız, "Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Beni çok mutlu ediyor ve özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyoruz. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti" dedi.



