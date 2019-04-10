Bursa tırmanış kulüplerinden seçilen 4 sporcu, Romanya’da 9.su düzenlenen Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Küçükler ve Gençler Balkan Şampiyonası Boulder ve Lider Milli Takım Kadrosuna Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 23 sporcu davet edilirken, Bursa İHH Kulübü'nden Muhammet Ali Keskin, Umut Demir Güler, İnegöl Spor Kulübü Derneğinden Onur Süngü, Yıldırım Belediye Spor Kulübü'nden Zeynep Begüm Çatak listede yer aldı. Sporcular yarın Romanya'ya hareket edecek.

Tırmanış sporunun Bursa’da son yıllarda kazandığı ivmeye dikkat çeken Nazif Makas, olimpik bir spor olan dağcılık spor tırmanış branşına verdiği desteklerden sporcusundan, kulübüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

İHA