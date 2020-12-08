Yarın başlayacak olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi milli takım sporcu ve teknik heyetlerine koronavirüs testi yapıldı. Azerbaycan erkek milli takımından 1’i genç 3 sporcu, Sırbistan takımından ise 1 genç sporcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Azerbaycan takımı tamamen, Sırbistan da ise genç milli takım, organizasyon komitesinin aldığı kararla şampiyona dışı bırakıldı. Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.

Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) -