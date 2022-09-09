4 büyüklerin Türk oyuncu ve transfer raporu

Taraftarların heyecanlar takip ettiği transfer sezonu 17 Haziran'da başladı, 8 Eylül'de sona erdi. İmzalar art arda gelirken 4 büyüklerin yaptığı önemli hamleler dikkat çekti, Fenerbahçe 12, Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor 13 transfer yaptı.

Formayı kapacak 3 Türk

Transferler, yabancı ağırlıklı olurken gözler ilk 11'de formayı kapacak 3 Türk'e çevrildi. Bilindiği üzere kural devam ediyor. Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabiliyor.

2022 – 2023 sezonu süper lig müsabakaları statüsünde yer alan müsabaka isim listesinde maddesinde yer alan ifadeler şu şekilde:

Müsabaka isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur.

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) Müsabaka isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bu futbolculardan birinin 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olması halinde (b) bendindeki koşul yerine getirilmiş kabul edilir. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

4 büyüklerin transfer ve Türk oyuncu raporlarını derledik.

Galatasaray

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi. Lucas Torreira ve Yusuf Demir için kasasında 6'şar milyon Euro çıkan Aslan, Fredrik Midtsjö'yü 3.5 milyon Euro, Sergio Oliveira'yı 3 milyon Euro, Abdülkerim Bardakcı'yı 2.8 milyon Euro'ya, Leo Dubois'yı 2.5 milyon Euro'ya, Mathias Ross'u 1.7 milyon Euro'ya, Kazımcan Karataş'ı ise 20 milyon TL'ye transfer etti.

Mauro Icardı ve Milot Rashica'yı bedelsiz, Haris Seferovic'i 1 milyon Euro'ya karşılığında kiralayan Aslan, Dries Mertens ile Juan Mata için bonservis ödemedi. Yusuf Demir, Milli Takım tercihini 2015'ten sonra yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak. Ancak genç oyuncu TFF'nin 21 yaş altında +3 yabancı kontenjanıyla oynayabilecek.

Galatasaray, sözleşme uzatmadığı, kiralık gönderdiği veya sözleşmesini feshettiği oyuncuların garanti ücretlerinden de ciddi bir miktarda tasarruf sağladı. Mostafa Mohamed'i Nantes'a, Olimpiu Morutan'ı Pisa'ya, Alexandru Cicaldau'yu Ittihad Kalba'ya, Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ı Ankaragücü'ne, Christian Luyindama'yı Antalyaspor'a, Alpaslan Öztürk'ü Eyüpspor'a, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a kiralayan Cim Bom, Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya, Emre Akbaba'yı da 500 bin Euro bonservisle Adana Demirspor'a sattı.

Cim Bom, yüksek maaşlı Feghouli, Babel, Omar gibi isimlerle yollarını ayırdı. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından iş insanı Erden Timur, Sportif AŞ'de başkan vekilliğine getirildi. Teknik direktörlük koltuğunun kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'a emanet edildiği takımda ciddi bir değişim operasyonuna imza atılmış oldu.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Türk oyuncular şu şekilde:

Okan Kocuk

Jankat Yılmaz

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Berkan Kutlu

Barış Alper Yılmaz

Hamza Akman

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Fenerbahçe

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, transferi hareketli geçirdi. Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro'ya Napoli'ye, Allahyar'ı 4.5, Ozan Tufan'ı 3 milyon Euro'ya Hull'a gönderen Kanarya, Marcel Tisserand'ı Ettifaq'a' 3 milyon Euro'ya, Muhammed Gümüşkaya'yı 500 bin Euro'ya Westerlo'ya sattı. Mesut Özil, Caulker, Meyer, Sosa gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı Lacivertliler; Pelkas'ı Hull City'ye, Samatta'yı Genk'e, Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı. Yeni transfer Tiago Çukur da tecrübe kazanması için FCV Dender'e 1 sezonluk gönderildi.

Luan Peres'i 5.2 milyon Euro, Joao Pedro'yu 4.6 milyon Euro'ya, Michy Batshuayi'yi ve Lincoln'ü 3.5'ar milyon Euro, Emre Mor'u 2 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, Gustavo'yu 1.4 milyon Euro, İrfan Can Eğribayat'ı ise 500 bin Euro karşılığında kiraladı.

Alternatifi bol bir kadro kuran Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'de yer alan Türk oyuncular şu şekilde:

Altay Bayındır

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Ferdi Kadıoğlu

Nazım Sangare

Çağtay Kurukalıp

Mert Hakan Yandaş

Arda Güler

İsmail Yüksek

Emre Mor

Serdar Dursun

Beşiktaş

Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan Beşiktaş, Portekizli yıldız için Benfica'ya 6 milyon Euro ödedi. Muleka'yı 3.3 milyon Euro, Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro'ya, Tayyip Sanuç'u 1.5 milyon Euro'ya, Kerem Atakan Kesgin'i 1.4 milyon Euro'ya Kartal yapan Siyah Beyazlılar; Redmond, Saiss, Cenk Tosun transferlerini bedelsiz olarak tamamladı.

Dünya yıldızı Dele Alli'yi Everton'dan, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u Burnley'den kiralayan Beşiktaş, Masuaku'yu West Ham'dan, Tayfur Bingöl'ü ise Alanyaspor'dan 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Altyapıdan yetiştirdiği Emirhan İlkhan (Torino), Rıdvan Yılmaz (Rangers) ve Serdar Saatçı (Braga)'dan toplam 10 milyon Euro kazanan Beşiktaş; sözleşmesini yenilemediği Larin, Güven Yalçın, Vida, Gökhan Töre, Ljajic, Douglas gibi isimlerin ayrılığı ile maaş bütçesi konusunda rahatladı.

Valerien Ismael'li Beşiktaş'ta yer alan Türk oyuncular şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Emre Bilgin

Tayyip Talha Sanuç

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Umut Meraş

Tayfur Bingöl

Berkay Vardar

Salih Uçan

Kerem Atakan Kesgin

Oğuzhan Akgün

Cenk Tosun

Trabzonspor

Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kazanılan büyük başarının en önemli mimarlarından olan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. Ahmetcan'I 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a gönderen Fırtına, Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a, Berat Özdemir'i 2.4 milyon Euro'ya Ettifaq'a sattı. Hatayspor'a yolladığı Erce Kardeşler'den 400 bin Euro kazanan Bordo Mavililer, Flavio'yu Taawon'a, Kouassi'yi Karagümrük'e, Enis Destan'ı ise Warta Poznan'a kiralık yolladı. Diabate, Gervinho, Yunus Mallı, İsmal Köybaşı gibi isimlerle yollarını ayıran Karadeniz devi, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Nwakaeme'nin yerini 4 milyon Euro bonservisle Aston Villa'dan Trezeguet ile dolduran Trabzonspor, transferin gözde ismi Eren Elmalı'yı 3.6 milyon Euro'ya kaptı. Maxi Gomez le Enis Bardhi'yi 3'er milyon Euro'ya, geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok'u 2 milyon Euro'ya, Bartra'yı 2 milyon Euro'ya, Doğucan Haspolat'ı 1.2 milyon Euro'ya, Montasser Lahtimi'yi 600 bin Euro'ya transfer eden Fırtına; Gbamin, Yusuf Yazıcı ile Naci Ünüvar'ı kiralık, Denswil ve Larsen'e ise bedelsiz olarak Bordo Mavili formayı giydirdi.

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Naci Ünüvar'ın hangi ülkeyi seçeceği belli olmadı. Şu ana kadar Hollanda U15, U16, U17, U18 ve U19 formaları giyen Ünüvar'ın, Türkiye'yi seçme ihtimali de bulunuyor. Şu anda resmi tercihini yapmayan Naci Ünüvar, yerli statüsünde oynayacak.

Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon Trabzonspor'da yer alan Türk oyuncular şu şekilde:

Uğurcan Çakır

Taha Tepe

Kağan Moradaoğlu

Taha Altıkardeş

Serkan Asan

Hüseyin Türkmen

Eren Elmalı

Yusuf Erdoğan

Doğucan Haspolat

Dorukhan Toköz

Kerem Şen

Yusuf Yazıcı

Naci Ünüvar

Abdülkadir Ömür

Umut Bozok

Emrehan Gedikli

Kaan Karahan