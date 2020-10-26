4 büyüklerin hedefine giren Ahmet Musa serbest kaldı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yıldız futbolcusu Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcuya hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi. Ahmed Musa 2018 yazında Leicester City'den 16 milyon euro karşılığında Suudi ekibine transfer olmuştu.

Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği konuşuluyor.

Yaz transfer döneminde Giuliano da Al Nassr'dan ayrılmış ve Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Sezon başında Galatasaray 'dan Maicon'un bonservisini alan Al Nassr'ın kadrosunda Amrabat ve Gonzalo Martinez gibi isimler de bulunuyor.