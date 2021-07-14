Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında Habertürk TV'de futbolun gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkanlar, yabancı sınırından, harcama limitlerine, yayın gelirinden TFF sorunlarına kadar birçok konuyu ele aldı.

Programın başında söz alan Ahmet Nur Çebi, ' Sporun kardeşlik ve birleştirici özelliğinden hepimizin faydalanması gerektiğini tüm başkanlarımız biliyor. Dışarıya yansıyan negatif bir hava var ama bunun böyle olmadığını, birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Biz sahadaki rekabetin dışında arkadaşız, dostuz, ağabeyiz, kardeşiz. Biz haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için mücadele veriyoruz. Bu bir kavga gibi algılanıyor. Medyaya bazı şeyler olmadığı gibi yansıyor ve bu zaman zaman bizi üzüyor. Bazı istihbaratları doğru yapmıyorlar ve bu da sorun yaratıyor.

Ahmet Nur Çebi: İstek ve taleplerimiz yerine getirilemiyor

Bitmeyen yayın ihalesi sorunlarımızdan biri. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bu konuda federasyonun bize katkı vermeye çalıştığını biliyorum. Onları suçlamak da doğru değil. "Federasyondan taleplerimize yanıt alıyoruz, sayfalarca cevap geliyor ama olumlu yanıt alamıyoruz. İstek ve taleplerimiz yerine getirilemiyor.

Bizi öldürüyorsunuz

Federasyonun da bu durumda çok suçu yok. Yayıncı kuruluşun yarattığı ortam sıkıntılı. Federasyon elinden geleni yapıyor ama sonuç yok. Bu rakamlar bizi çok yoruyor. 400 kere de olsa kapılarını çalacağız. Bu kulüpler ayakta kalmazsa hangi futbolcu, hangi hoca para kazanacak. Bizi öldürüyorsunuz. Altyapısı kuvvetli takımlar yabancı kuralından etkilenmeyebilir.

Taraftar; iyi oyun, iyi stat, konfor istiyor. İşin ekonomisi büyüdü

Yabancı kuralı çıkınca Türk futbolcuların ücretleri 2-3'e katlandı. Federasyonun yerinde olsam 'Altyapı ve tesis için kaynak veriyorum, 5 sene sonra 6 yabancı ile oynayın.' derim. Yabancı oyuncu getirip rekabet ortamı yaratırsan bizim oyuncularımız Juventus'a gidiyor. Ama diğer türlü nasıl olsa oynuyorum diye kalıyor. Kulüpler Birliği içinde aldığımız bütün kararlarda %90 beraber hareket ettik. Ama karşılık bulamadık. Kabullenemediğimiz olay bu. Kaale alınmıyoruz, bu doğru değil. Federasyonun yabancı sayısı talebi anlaşılabilir. Milli bir duruş olabilir ama Türk futboluna hizmet etmeyeceği konusunda hemfikiriz biz. Sponsor gelirleri çok az, taraftar sayısı az. Bu kadar büyük bir ekonomi yoktu ortada, 20-30 sene önce kulüpleri yönetmek daha kolaydı. Taraftar; iyi oyun, iyi stat, konfor istiyor. İşin ekonomisi büyüdü.

Benim elimi kolumu bağlamışsınız, rakiplerimiz bana yumruk atıyor

Bu sene Avrupa'da oynayacak her takımımızın alacağı puanlar çok önemli. Bu, hepimizin sorunu. Bugün benim sorunum, yarın başka bir takımın sorunu haline gelecek. Bunların sebebi biziz. Koyulan kriterler, ekonomik şartlara uyulmadığından koyuldu. Yayın konusunda hukuken hakkımızı aramak zorundayız. Bunu da bizim yerimize federasyonun yapması gerekiyor. Benim elimi kolumu bağlamışsınız, rakiplerimiz bana yumruk atıyor. Limit olayını böyle özetleyeyim. Liyakat sorunu birçok yerde var. Futbolda da bizde de... Babasından gelen hakem, patronundan gelen avukat olduğu için bir yerlerde olmayacak. Bu durumlar kısmen var. Bizler federasyonun genel kurul üyesiyiz. Genel kurulda da çıkıp bunları anlatırız. Federasyonla biz kavga etmiyoruz, saygı duyuyoruz ama konular çözülmeyince canımızın yandığını yazdık. Genel kurulda da anlatacağız.

Birçok menajerin oyununa geliyoruz

Federasyon başkanı bizim başkanımızdır, saygı duyuyoruz, sorunlar çözmelerini istiyoruz. O yüzden buradayız. Kulüpler zor durumda. Hiçbiri biz çok iyiyiz diyemez. Bu programın federasyon ile ilgili sıkıntıları anlatmamız açısından imkan sağladını biliyorum. Ama birlik beraberliğimizin de anlatıldığını söyleyelim. Birçok menajerin oyununa geliyoruz. Benden aldığı rakamı başka yerde yükseltiyor. Artık kulüplere zarar veren menajerlerin oyunlarına alet olmamayı, iletişimde olmayı başkanlarımızdan talep ediyorum. Kulüplerin gördüğü zararların artık bizim tarafımızdan da birlik ve beraberlik içinde çözülmesi gerekiyor.' dedi.

Ali Koç: 4 tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, ' Ben başkanlığa seçildiğimden beri şunu söylüyorum; sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. Ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok mutluyum bu programda olduğum için. Bu, tarihte bir ilk.4 tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu. Arkasından da yabancı kuralı.

Yayıncı kuruluş pastayı küçültüyor

Son 4 senede Avrupa'daki ilk 5 ligin yayıncı gelirleri %7.5 artmış. Türkiye'de ise %27 inmiş. Biz neden her sezon bir indirimle muhatap olmak zorundayız? Bizim rahatsızlığımız; aynı gemide olmamız gereken federasyonun bu konuda zaman zaman yayıncı kuruluştan bile daha çok yayıncı kuruluşu savunuyor olması. Bunların nedenlerine girersek tartışmalar bambaşka yerlere ulaşabilir. İhaleye fesat karıştırma konuşulur ama öyle bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Galatasaray ve Kasımpaşa bildiriye imza atmadılar. Biz imzaladık. Şartlı olarak imzaladık. Avro deli gibi artıyor.

Sus payı ödemesi yaptılar

Pandeminin verdiği etkiler var. Yayıncı kuruluş pastayı küçültüyor. Ligden düşme kalkınca pasta 21 takıma bölündü. Her sene hiçbir ödeme vaktinde yapılmıyor. Geçen seneden kalan ödemelerimiz var. Geçen sezon paraları alamadık, ligler başladı. Sus payı ödemesi yaptılar. 5., 10. hafta müzakereler hala devam ediyordu. Federasyonda spor hukukundan sorumlu yönetim kurulu üyemiz var. Onun bağlı olduğu devlet kurumundaki bir kişi de disiplin kurulu üyesi. Bu tam bir ihlal. Devletimiz ve Bankalar Birliği sağ olsun; borçları yeniden yapılandırıp nefes aldırdılar. Ama sürdürülebilir değil, yapılabilenin en iyisini yapsalar da. Spor Bakanlığımız çok doğru işler yaparak canlı bahisi koydu, oranları düzeltti, çeşitliliği artırdı ve illegal bahis birden bire patladı.

Bu işe sadece sayıyla bakmak hata

Bizim kulüpler olarak şikayetlerimiz var, önerilerimiz de var. Önerileri yeni yeni telaffuz etmeye başlıyoruz. İnanıyorum ki hayata geçirebiliriz çünkü kimsenin cebinden bir şey çıkmayacak. Bu işe sadece sayıyla bakmak hata. Sattığımız oyuncu miktarı, aldığımızdan daha yükseğe gelene kadar sıkıntılar bence devam edecek. Birkaç kulüp başkanıyla federasyona çağrıldık ve yabancı kuralı toplantısı yaptık. Sayın başkan bana sordu. Ben de 'Bazı kulüplerimizin sıkıntısı var, elden oyuncu çıkarmak çok zor. En geç devre arasında önümüzdeki 3 yılın transfer kurallarını kararlaştıralım.' dedim.

Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok

Şu an Türkiye'nin yapısal sorunun çözülmesi için bana göre 10 yıllık bir devlet projesi lazım. İrade varsa yapılır. Bütün paydaşlar bu iradeyi göstermeli. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Federasyon ile toplantımızdan ayrıldığımızda 1 sene içinde beraber çalışarak 3 senelik planlama yapacağız diye sözleştik. Federasyon toplantısı sonunda kapıda ayak üstü kurallar ve öneriler üzerine konuştuk. Ama bunları konuşmamışız gibi 3 gün sonra bir açıklama yayınladılar. Bu kararları zorladığımız zaman bir şekilde devlet büyüklerinin adresleri veriliyor. Hala geçen sezonun yayıncı ödemesi ne olacak onun pazarlığı yapılıyor.

Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı

Federasyon başkanı, 'Devlet büyüklerimizin talimatı var, biz böyle yapacağız.' dedi. Biz çok garipsiyoruz bu durumu. Aynı gemideyiz, oturalım konuşalım. Federasyonun bugünkü açıklamasında istatistikler verilmiş, çalışılmış falan. Siz buna karar verdiyseniz biz neden muhabbetini yapıyoruz. Karar verdik dersiniz biz de kabullenmeye çalışırız. Sezon ortasında bazı kulüplerimizin de tamam dediği şekilde yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıktı. Peki siz bize dediniz mi sezon sonu yine değişecek, ona göre mukavele yapın diye? Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı. Geçen sezon ilk maçların ilk 1 dakikasında hiçbirimiz oynamadık. İrade koyduk. Kulüpler Birliği bir irade koyar ve kimse karışamaz. En kötü puanlarımızı silerler, o da bir şey fark ettirmez. Federasyonumuzun bir üyesi bir kulüp başkanını arayıp 'Neden Ali Koç'un izinden gidiyorsunuz?' diye soruyor. Bu ne cüret.

PCR testlerini bile karşılamadılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol endüstrisinde çok büyük bir güven sorunu var. Yayın ihalesi için muhtemel yatırımcılarla birlikte Kulüpler Birliği'nin de o masada yer alması gerekiyor. Kulüpler Birliği dümende olsaydı, bu indirim talepleri gelemezdi. Pandeminin olumsuz etkilerini sayıyorlar ama bizim yaşadıklarımızı düşünmüyorlar. PCR testlerini bile karşılamadılar. Takım sahaya çıkar, çatır çatır top oynar. Atamaz o golü hatta bir de gol yer. Üzülürsünüz ama kızamazsınız. Ellerinden geleni yaptılar diye. Federasyon ile böyle bir noktadan çok uzağız. Marka değerini artırmak için, söz sahibi bir ülke olabilmemiz için bence kulüpler, sorunlarını beraber çözeceği bir hukuki yapıya en kısa zamanda ulaşmalıdır.

Hakem atamalarını 2 kişi yapıyor

Mevcut federasyonun yaklaşımından yola çıkarsak kendi haklarımızı biz daha iyi koruruz. Federasyon çok yüksek maliyetle çalışıyor. Maaşları, kullanılan arabaları biliyorum. Bizim paralarımız nereye gidiyor, şeffaf şekilde bilmek istiyoruz. Güven sorunu ve bunun toplumsal etkileri var. Hakem atamalarını 2 kişi yapıyor. 40-50 maç var, 2 kişi nasıl yapsın? Komisyonlar oluşsun. Hakemler, gözlemcinin raporuna göre puan alıyor. 1 kişi raporlamasın, 3 kişi raporlasın ve bunları yayınlayın istiyoruz. O durumda ahbap çavuş ilişkilerini bir yana kaldırmak zorundasınız. İyi hakem performansına prim verin. MHK diye bir yer var. Hep başkanının ne kadar dürüst olduğu konuşuluyor ama bir kişi ile sistem yürümüyor, altındaki insanların da dürüst, ahlaklı olması gerekiyor. Türk futbolunda adil rekabetin olmadığı ortada. Eminim başkanlarımızın bazılarına 'Ayağınızı denk alın.' telefonları gelmiştir. Böyle tehditler var Medeni insanlarız, aramızda husumet yok. Bunları konuşabilecek insanlarız. Ama yarın danışıklı dövüş sorularıyla TRT 1'e çıkıp yayın yapıp bizimle inatlaşmayın' ifadelerini kullandı.

Burak Elmas: Artık seyirci değil kaptan olacağız

Galatasaray başkanı Burak Elmas, ' Süper Lig'deki Passolig kartları toplamının %78'i burada oturuyor. Kronikleşmiş problemlerimiz var. Bunlar kavga ederek çözülemeyecek. Bu problemleri halletmezsek yeni bir kaos sezonuna başlayacağız.

Biz yayıncı kuruluşun sahibinden zengin değiliz

Biz, kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Federasyonu oyunu yönetmesi için seçiyoruz ama gelinen noktada federasyon kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Biz artık seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Bu yayıncı kuruluşu biz bu ihaleye zorla sokmadık. Biz yayıncı kuruluşun sahibinden zengin değiliz. Neden biz onları idare edelim? Biz oyuncu kontratlarını 3-4 senelik yapıyoruz. Yayın hakları ihalesini her sene yapılıyormuş gibi indirim yapılıyor. O zaman her sene yapalım ihaleleri. Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayı Tahkim'e gönderin, orada cezayı indirecekler deniyor. Böyle bir adalet sistemi olur mu? TFF'nin kendi atadıkları, kendi aldıkları kararı denetliyor. Böyle bir sistem olmaz.

Her sene bir ülkede yabancı sınırı konuşulur mu?

Biz bir ultimatom vermedik. Bizim kişilerle bir problemimiz yok. Biz bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Bugün bir cevap geldi, birçok yeri yanlış. Avrupa'daki yabancı hakkından bahsediliyor ama orada Avrupa Birliği vatandaşlarını oynatmanın serbest olduğundan bahsedilmiyor. Her sene bir ülkede yabancı sınırı konuşulur mu? Bizler bir irade koyuyoruz bugün. Bu işi düzeltmeyi başkalarına bırakmıyoruz. Birbirimizin haklarına sahip çıkmamız lazım. Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık ve siz bu karar kulüplere rağmen samimiyetsizce alındı.

Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var

Son dönemin en iyi milli takımı sizin ya da teknik direktör yüzünden başarısız oluyorsa bunun sonucu yabancı kararıyla bize dönemez. İşi bilen biz kulüpleriz, biz ne istiyorsak dikkate alınmalı, yapılmalı. Bugün Fransa şampiyonunda 3 Türk var, Premier League'de oyuncular var. Geçmişte yoktu bu. Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet milli formayla başarılı olunca herkes mutlu, bizde milli marş okunmuyormuş. TFF'nin açıklamasına göre bizden fazla yabancı oynatan iki lig İtalya ve İngiltere. Geçen hafta EURO 2020 finali oynadılar. Demek ki milli takıma daha çok Türk oyuncu bulmak için yabancı sınırıyla oynamaya gerek yok. Yayın haklarını satmak için yetki verdiğimiz TFF bunu beceremedi. Bu hakkın değerini düşüren bir aracıya ben bu hakkı vermek istemem. TFF, uzun bir süredir sistemsizlik sisteminden besleniyor. Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk. Federasyon iyi niyetliyse bizi çağırıp beraber ilerlemeyi ve sorunları çözmeyi teklif eder.

Bizim isteklerimize karşı gelen garip bir metin var. Federasyon sürekli yaptırım yapıyor ama ona rağmen şikayetlere devam ediyoruz. Yaptırımlar bizi durdursaydı, bugüne kadar durdururdu. Son dönemde devletimiz, futbola yapılmayan yatırımları yaptı. Devletimiz tesis yaptı, oyunu güzelleştirmesi gerekenler işini yapmıyor. Süper bir kültür merkezi yaptık, içinde oyun sergilemiyoruz. u, federasyona karşı kulüpler canlı yayını değil. Türk futbolunda devrim yapma mecburiyetimiz var. TFF, gerçekten isterse bu devrimin büyük bir parçası olabilir. Bu devrim, onlar istese de istemese de olacak. TFF'de bu devrimin parçası olmak isterse çok daha hızlı ilerleriz ve aydınlık günler görürüz. FFP kuralları, 15-20 yıldır var. TFF sektörü denetleme kurallarını yerine getirmediği için bu borçlar katlandı.' dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Harcamalarımızın %60-80 arası döviz üzerinden

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ' Eğer ülke futbolunun %70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların %70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak oturuyoruz burada. Eğer sorunlar varsa, hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar yılların problemi. Eğer buradaki en büyük paydaşlar 4 büyük kulüpse, en büyük sorumlu biziz. 4 büyük kulüp için naklen yayın geliri genel bütçenin %20-40'ını etkilerken Anadolu kulüplerini %60-90 etkiliyor. Bizi rahatsız eden konulardan biri Anadolu kulüplerinin çok ciddi bir çıkmaza sürüklenmesi.

Enflasyondan etkilenecek birisi varsa o biziz

Harcamalarımızın %60-80 arası döviz üzerinden. Eskiden 750-800 bin avro gelir elde ettiğiniz üç puan geliri şu anda 190 bin avro civarında. Yayıncı kuruluş kurdan etkilendik diyor indirim istiyor, pandemiden etkilendik diyor indirim talep ediyor, enflasyondan etkilendik diyor indirim talep ediyor. Enflasyondan etkilenecek birisi varsa o biziz. Bizim artış istememiz gerekiyor.

Bu sorunlar bugün çıkmış bir sorun değil

Spor Toto, bütün ülke sporunu finanse eden bir kuruluş. Oradan futbol kulüplerinin de geliri var ama naklen yayın gelirine göre devede kulak. Karşılaştığımız sorunların kaynağı biz kulüpleriz. Biz MHK ile ilgili sorunları dillendiriyoruz ama yıllardı kurulların yapısı bu şekilde.

Motorda arıza var, siz lastik değiştiriyorsunuz

Bu sorunlar bugün çıkmış bir sorun değil. TFF bir önerge verdi. Başkan tarafından teklif edilen ibaresini kaldırıp yönetim kurulu tarafından teklif edilen ibaresi geliyor. Aynı adresi paylaşmışsanız ya da iş ilişkiniz varsa FIFA'ya göre görevi bırakmanız lazım. Son 3 senede 4 kez MHK başkanı değişti. Sorunlar bitti mi? Yok. Motorda arıza var, siz lastik değiştiriyorsunuz.

UEFA'nın terazisi yamuk

UEFA'nın terazisi yamuk. Manchester City ve Milan'a karşı dava kaybediliyor ama Türk kulüpleri gittiği zaman şansı neredeyse 0. Geçen sene sınıra hazırlıksız olunduğunu ve yerli kalitesinin artırılması için önlemler alınması gerektiğini, böyle bir karar alınmadan bu sınırların getirilmemesi gerektiğini söyledik.

Oynanan oyun futbol olmaktan çok uzaklaştı

Özellikle Fenerbahçe ve Göztepe ile küçük bir şey istedik. Rezerv takım uygulaması istedik. U19'daki mücadele düzeyiyle, Süper Lig'deki mücadele düzeyi aynı mı? İsmi 'Gelişim Ligi', ama oyuncunun gelişmesi mümkün değil. Oynanan oyun futbol olmaktan çok uzaklaştı. TFF bütün sorumluluğu üzerine alıyorsa ya işin gereğini yapmak zorunda ya da yükünü paydaşlarıyla paylaşmak zorunda.

Bizim amacımız federasyona rakip olmak değil

İngiltere'de federasyon, sadece müsabaka talimatlarını uyguluyor. Hakemler, Premier League'de ayrı bir şirket. O şirkette kimsenin bilerek hata yapma şansı yok. Böyle bir modele geçmememiz için şu anda hiçbir nedenimiz yok. Bizim amacımız federasyona rakip olmak değil. Altından kalkamadıkları yüklerden onları kaldırıp, asli görevi olan futbolun yönetimini onlara bırakıp kalan işleri biz üstlenelim diyoruz. Anadolu kulüpleri giderleri karşılayamayacak duruma geldiği anda zaten ortada bir oyun kalmayacak' açıklamasında bulundu.