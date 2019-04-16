Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Evkur Yeni Malatyasporlu Erkan Kaş 'hakareti', Antalyasporlu Chico ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama:

1- BURSASPOR Kulübü'nün 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ERKAN KAŞ'ın 14.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu LUIS FRANCISCO GRANDO'nun 14.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 15.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- HATAYSPOR Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 15.04.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- HACETTEPESPOR Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SARIYER Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- MANİSASPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- GEBZESPOR Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TİRE 1922 SPOR Kulübü futbolcusu NİHAT YILMAZ'ın 14.04.2019 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü futbolcusu BERTUĞ BAYAR'ın 14.04.2019 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü teknik sorumlusu SEBAHATTİN TEKİN'in 14.04.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu HALİL YILMAZ'ın 13.04.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- CİZRESPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ futbolcusu ASIM METİN'in 14.04.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-BAĞCILARSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.