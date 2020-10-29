Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti.

Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.





"BEBEK İÇİN BEKLEMEYECEĞİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, iki erkek bebeği olan ve gönlünden kız çocuk geçen Turan, daha önce yaptığı bir açıklamada "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuşmuştu.