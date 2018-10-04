4. Always TSYD İzmir Turnuvası başlıyor

4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

04 Ekim 2018, Perşembe 14:37
- A +

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ın katılımıyla düzenlenecek turnuvanın ilk gününde, yarın saat 15.00’te İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve saat 17.00’de Arhavi Belediyespor-Galatasaray maçları oynanacak.

7 Ekim Pazar günü sona erecek turnuvanın diğer maç programı şöyle:

6 Ekim Cumartesi:

15.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor

17.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş

7 Ekim Pazar:

14.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor

16.00 Arkas Spor-Galatasaray

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.