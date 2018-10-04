4. Always TSYD İzmir Turnuvası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ın katılımıyla düzenlenecek turnuvanın ilk gününde, yarın saat 15.00’te İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve saat 17.00’de Arhavi Belediyespor-Galatasaray maçları oynanacak.
7 Ekim Pazar günü sona erecek turnuvanın diğer maç programı şöyle:
6 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor
17.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş
7 Ekim Pazar:
14.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor
16.00 Arkas Spor-Galatasaray
AA