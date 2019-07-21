‘3x3’e ilgi arttıkça ülke baskebolu da gelişecek...’

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda rakiplerine meydan okuyan, son şampiyon takımın kurucusu Kıvanç Dinler, Fanatik’e konuştu.

Daha önce Red Bull King of the Rock’ta dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştınız. Bire bir basketbol mu senin için daha kolay, yoksa bir takım dinamikler içinde hareket etmek mi?

“Bire bir basketbol daha kolay çünkü top benim elimde. 3x3’te ise üç genç arkadaşım var. Her biri gelecek vadediyor ama yaş ortalamaları 21. Herkesi aynı taktiğe adapte edebilmek kolay değil. Bu yüzden onları hem psikolojik hem fiziksel olarak hazırlamak başka bir zorluk”

Türkiye’deki sokak basketbolu kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz? Her sene daha çok geliştiğini söyleyebilir miyiz?

“Türkiye’deki sokak basketbolu kültürü inanılmaz şekilde gelişti. Sokak basketboluna ilgi duyan gençlerin sayısı arttı ve bu sayede organizatörlerin ilgisi de sokak basketboluna yönelmiş durumda. Sokak basketboluna ilgi arttıkça ülke basketbolu da gelişimini sürdürecektir, bu yüzden de Red Bull’a çok teşekkür ediyorum. Gerek Red Bull King of the Rock, gerek TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu gibi organizasyonlarla gençlere kendilerini gösterme fırsatı sunuyorlar”.



