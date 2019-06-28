3X3 heyecanı İzmir’de yaşanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu ile RedBull’un birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası İzmir’de yapılacak.

Beş eleme turnuvasından ikinci meydan okuma, bugün Bostanlı Sahili’ndeki maçlarla başlayacak.

Türkiye Şampiyonu’nun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı turnuvada kazanan takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak. Kayıtlar, RedBull.com/3x3 adresinde devam ediyor.