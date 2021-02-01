MENÜ

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir’de kampa girecek

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri’ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, 8 Şubat Pazartesi günü kampa girecek.

01 Şubat 2021, Pazartesi 20:23 Son Güncelleme:
- A +
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir’de kampa girecek

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri’ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, 8 Şubat Pazartesi günü kampa girecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İzmir’de bir araya gelecek. Milliler, hazırlıklarını Halkapınar Spor Salonu’nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 10 Şubat Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı’nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar (Ege Sportif), Anıl Atamış (High Touch HT), Mert Başdan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...