18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenecek 3x3 Dünya Kupası’na katılacak 3x3 Milli Takımımızın grubu ve rakipleri belli oldu.

Milli Takımımız, A Grubu’nda son dünya şampiyonu Sırbistan, ABD, Hollanda ve Güney Kore ile mücadele edecek. 20 ülkenin mücadele edeceği kupada 17 ülke federasyon puanlarına göre katılım hakkı kazanırken, son üç ülke ise ilk defa düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri sonucunda belirlenecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

En son, 2016 yılında 3x3 Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye, Hollanda ve ABD ile aynı grupta yer almıştı.

2018 yılında Filipinler-Manila’da düzenlenen son Dünya Kupası Finali’nde Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya gelmiş ve rakibini 16-13 yenen Sırbistan Dünya Şampiyonu olmuştu.