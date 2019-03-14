3DMAX CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdığını kamuoyuyla paylaştı

Fransa’nın köklü espor takımlarından birisi olan 3DMAX, güncel CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla yapılan duyuruda, major elemelerine katılamamanın yatırımcılar için mevcut anlaşmayı bozan bir problem oluşturduğu belirtildi. Takım yönetiminin her şeye rağmen oyuncuları takımda tutmak istediği ama bunu başaramadıkları da videoda verilen bilgiler arasında. Organizasyon, CS: GO arenalarından çekilmeyeceğini, yeni bir kadroyla arenalarda mücadele edeceğini de videoda açıkladı. Bildiğiniz üzere Fransız temsilcisi ESL Pro League Season 9 turnuvasında yer alma hakkına sahipti. Oyuncuların ayrılmasıyla birlikte bu hak da oyuncularla birlikte kaldı. Oyuncular, yeni bir organizasyon arayışı içine de girdiğini duyurdu. Eğer oyuncular ESL Pro League’in başlangıcına kadar bir organizasyonla anlaşamazlarsa ex-3DMAX adıyla turnuvada yer almaya devam edecekler.

3DMAX ekibinin yollarını ayırdığı kadroda kimler yer alıyor?

David “Davidp” Prins

Bryan “Maka” Canda

Gaetan “JiNKZ” Jamin

Logan “LOGAN” Corti

Ali “hAdji” Haïnouss

Kaynak: Playerbros