39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Pazar günü koşulacak

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu ile yıllardır ortaklaşa yaptıkları Uluslararası Yarı Maraton, 10 km koşusu ve halk koşusunun 24 Şubat Pazar günü saat 09.00’da Valilik önünden başlayacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Akkaya, İbrahim Kul, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Nihat Demir, maratonun tanıtımı için hazırlanan kliplerde yer alan Nebahat Atasoy, Ömer Uzun ve daire başkanları katıldı.

Maratonun tanıtımı için hazırlanan videoların gösterimi ile başlayan basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un, ülkede sporun başkentlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl 39. kez koşulacak Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 4. 10 km koşusu ve 24. Halk Koşusuna ev sahipliği yapacağız. Dünyada sporun barış içinde yarış ve kardeşliğin en güzel alanlarından birisini hem şehrimize, hem ülkemize hem de tüm dünyaya yaşatmaya katkı koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Valilik önünde saat 09.00’da başlayacak maratona katılmaya davet ediyorum. İnşallah hep birlikte şehrimizde güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. Maraton ve halk koşusunda toplam 75 bin TL para ödülü vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl organizasyonun kayıtlarına elektronik sistem üzerinden başlandığını vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, “Kayıtlar 23 Şubat Cumartesi saat 17.00’a kadar sürecektir. 24. Halk Koşumuz tüm Trabzon halkına açık olup, kayıtlar Büyükşehir Belediyemize ait Cemal Kamacı Spor Merkezi’nde 22 Şubat Cuma yani bugün mesai bitimine kadar yapılmaktadır. Bu yıl maraton ve halk koşusuna bine yakın katılımın olmasını bekliyoruz. Geçen yıl 723 yerli ve yabancı sporcu maraton ve halk koşusuna katılmıştı” diye konuştu.

"Parkur değiştirildi"

Basın toplantısında maraton hakkında da teknik bilgiler veren Başkan Gümrükçüoğlu, “Bu yıl parkuru Atletizm Federasyonu’yla istişare yaparak uluslararası ölçümcüler eşliğinde değiştirip, Valilik önünden başlatarak, Şenol Güneş Caddesi’ni takiben eski sahil yoluna inilerek halkımızın da etkinliğimizi seyretmelerini sağlayacağız. Parkuru kısaca tarif edersek, Valilik önünden başlayıp, Şenol Güneş Caddesi’nden sahil yoluna inilip, Kadir Özcan Tesislerinden Beşirli istikametine dönülerek, eski sahil yolu takip edilerek, Ayasofya Akıllı Kavşağından geçip, Uzunkum Oteli ilerisinde bulunan yaya geçidinden dönülerek tekrar Ayasofya Akıllı Kavşağından devam ederek, Cemal Kamacı Spor Merkezimiz önünde bulunan Reşadiye Kavşağından dönülerek bahsettiğimiz yerlerden tekrar geçmek suretiyle eski İpekyolu Fuar Alanı önünde sona erecektir. Yarı Maratonumuz anlaşılacağı üzere iki tur şeklinde yapılacaktır. 10 km koşumuzda bu güzergâhta olacak ancak, o tek tur olarak eski İpekyolu Fuar Alanı’nın önünde sona erecektir. Halk koşumuz Valilik önünden başlayarak, Reşadiye Kavşağından devam ederek, Ayasofya Akıllı Kavşağı’ndan dönerek, Cemal Kamacı Spor Merkezi’nin önünde sona erecektir. Organizasyonumuzun içerisinde, 39. Uluslararası Yarı Maratonda ve 4. 10 km koşusu, 18-39 yaş gurubu bay-bayan ve 40 ila 80 yaş arası veteranlar olmak üzere toplam 30 kategorilerden oluşmaktadır. 24. Halk koşumuz ile 3 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecektir” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının sonunda Başkan Gümrükçüoğlu, maraton için hazırlanan filmde yer alan Nebahat Atasoy’a söz verdi. Spora profesyonel olarak 2000 yılında başladığını kaydeden Atasoy, “13 yıl milli takım forması giydim. Ben aslında teknik yürüyüşçüyüm. Maratonlara da katılıyorum. Maraton çok büyük sabır istiyor. 2007 yılından beri Trabzon Yarı Maratonunu koşuyorum. Yaş gurubumda derecelerim var. Yarışmalarda Trabzon’u ve ülkemi temsil etmekten ötürü çok mutluyum. Spora ve sporcuya destek ve katkılarından dolayı da Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tanıtım filminde yer alan diğer bir sporcu Ömer Uzun ise, “Bu organizasyonu düzenleyenlere şükranlarımı sunuyorum. Pazar günü herkesi koşmaya davet ediyorum. Koşu çok zevkli bir spor dalıdır. İçine girmeyen bilmez. Sağlığımız için koşu çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İHA