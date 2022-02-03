2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler elemelerinde (CONCACAF) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş 'ın iki yıldızı Atiba Hutchinson ile Cyle Larin'in formasını giydiği Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.

Mücadelede Kanada'nın ilk golünü Beşiktaş'ın kaptanı Atiba kaydetti. Kanada'nın diğer golünü ise Jonathan David attı.

Grup aşamasının tamamlanmasına son 4 maç kala Kanada, 25 puanla liderliğini sürdürürken Katar 2022 biletine çok yaklaştı.





ATİBA'DAN BİR ACAYİP GOL

Mücadeleye damga vuran olay ise sahalarda ender görülen bir gole imza atan Atiba oldu. 65. dakikada Kanada'nın hızlı atağında topu sürükleyen isim Larin oldu. Çizgiye inen Larin ortasını Beşiktaş'tan da takım arkadaşı olan Atiba'ya gönderdi. Atiba kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Daha sonrasın dönen top yine yerde yatan Atiba'nın sırtına çarparak kalecinin gözleri önünde süzülerek ağlara gitti. Yaşana gol sonrası büyük şaşkınlık yaşanırken El Salvador itirazda bulundu. Hakem golü verirken Kanadalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

'ŞANSLI BİR GOLDÜ"

Gol ile ilgili Atiba şunları dedi: Çok ilginç bir gol attım. Önce hamle yaptım, Sanırım dokundum. Direkten döndü ve sonrasını hatırlamıyorum. Açıkçası şanslı bir goldü. Ancak futbolda bazen şansa da ihtiyaç duyarsınız.

MUHTEŞEM PERFORMANS

Kanada Milli Takımı'nda 1 haftada 2 maça çıkan Atiba 180 dakika forma giyerek adeta takımı sırtladı. El Salvador maçında en iyilerden olan Atiba 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Ayrıca yüzde 92 pas isabeti yakaladı.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa öncesi basın toplantısına katılan Atiba, Beşiktaş’ta sportif direktör olma konusunu şu anda düşünmediğini şu sözlerle dile getirdi: Takıma bu sezon yardım edebilmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Sıkı çalışıp ligi en iyi sırada bitirmek, şu anda odaklandığım şey. Gelecekteki konularla ilgili olarak zamanı gelince düşünürüm"

SÜPER KUPAYA DA DAMGA VURDU

Süper Kupa maçına Beşiktaşlı Atiba Hutchinson damga vurdu. Kanadalı, önce takımının golünü atan ardından ters vuruşuyla Antalyaspor adına ağları bulan Kanadalı, penaltı atışlarında da 3. sırada topun başına geçti ve hata yapmadı.

KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların kaptanı, Süper Lig , Türkiye Kupası ve Avrupa arenasından sonra Süper Kupa'da da ağları sarstı. 38 yaşındaki Atiba, Süper Kupa organizasyonunun 15 yıllık tarihinin en yaşlı golcüsü oldu. Beşiktaş, Antalyaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek kupayı kazanırken, maçın oyuncusu da Atiba Hutchinson seçildi.