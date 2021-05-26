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37 yaşındaki Fernando Torres, futbola geri dönüyor

İspanya'nın efsane golcüleri arasında yer alan Fernando Torres, sosyal medya paylaşımıyla 2 yıl aradan sonra futbola geri döneceğini söyledi. 37 yaşındaki futbolcu, oynayacağı takımı ise Cuma günü açıklayacağını dile getirdi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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37 yaşındaki Fernando Torres, futbola geri dönüyor

İspanya'nın efsane golcüleri arasında yer alan Fernando Torres, futboldan ayrı kalmaya dayanamadı. 37 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında bıraktığı futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torres, "Hayatta sadece futboldan anlıyorum. Bu yüzden geri dönmeye karar verdim. Cuma günü hangi takımda oynayacağımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.


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İspanya ile zirve yaptı

Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giyen İspanyol golcü, kulüp kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Fernando Torres, son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’nun kadrosunda yer alıyordu. 

Torres milli takım kariyerinde ise 110 kez İspanya forması giyerken 38 gol attı ve ülkesiyle 2 Avrupa Şampiyonası 1 de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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