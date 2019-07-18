Eray İşcan’ın sakatlanmasının ardından harekte geçen İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan’ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi Hakan Arıkan ile anlaşmaya varıldı.

Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.

17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu olan Hakan, Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.