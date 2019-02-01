  • Haberler
  • Güreş
  • 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

Bu yıl 37'incisi düzenlenen Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası bugün yapılan eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.

01 Şubat 2019, Cuma 19:24
- A +
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda heyecan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen oldukça çekişmeli müsabakalarla başladı.

Pazar gününe kadar sürecek olan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finandiya, Filistin, Moldova, Belarus ve Tacikistan ülke milli takımlarından yaklaşık iki yüz güreşçi ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.