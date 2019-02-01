37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda heyecan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen oldukça çekişmeli müsabakalarla başladı.

Pazar gününe kadar sürecek olan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finandiya, Filistin, Moldova, Belarus ve Tacikistan ülke milli takımlarından yaklaşık iki yüz güreşçi ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.