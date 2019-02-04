352 gün sonra golün adı Atiba Hutchinson

Takımının Antalya karşısında üçüncü golünü atan Atiba, bundan önce rakip fileleri 16 Şubat 2018’de yani geçen sezon ligin 22. haftasında 1-1 sona eren Konyaspor mücadelesinde sallamıştı. Böylece Kanadalı oyuncu, 352 gün sonra gol sevinci yaşarken, ligde toplamdaki gol sayısını 9’a çıkardı. Maçın ardından ise Atiba, “Özgüven anlamında çok önemli bir galibiyet aldık. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım” dedi.