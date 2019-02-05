Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'den Katar Kulübü Al Duhail'e transfer olan Shoya Nakajima, en pahalı Japon oyuncu unvanının sahibi oldu.

2017 yazında transfer olduğu Portimonense'de sergilediği performansla Portekiz'in büyük kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de radarına giren 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Shoya Nakajima, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Katar ekibi El Duheyl'e transfer oldu.

Nakajima bu transferle 2001 yılında Roma'dan Parma'ya 29 milyon Euro karşılığında transfer olan Hidetoshii Nakata'yı geride bırakarak en yüksek bonservis bedeliyle transfer yapan Japon oyuncu unvanının sahibi oldu.