Siyah-Beyazlılar’da pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinokay, seçim öncesinde dün Akatlar No 1903’te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekinoktay, “Borçların matematiksel olarak sürdürülebilir olmadığını söyledik. Bizim karşımıza konulan model sadece bankaya gitmek oldu. Pazartesi ödemeler var deniyor. Pazartesi günü 3.5 milyar TL’yi kasaya koyabilirim. Biz de 50 yıllık temlik yapar parayı kasaya koyarız. Üretim modeli yok, tüketim modeli var” şeklinde konuştu.

Süleyman Hatısaru