34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yeniden tasarlandı

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında yarın akşam Başkent Ankara'da gerçekleşecek müsabaka öncesi teknik direktörler bir araya geldi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Antrenörü Zeljiko Obradovic, müsabakada kadrosunda çok fazla değişiklik olan bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti. Yarın akşam iki takımında reaksiyonunu izlemenin çok ilginç olacağını dile getiren Obradovic, "Bizim de yeni katılan oyuncularımız var ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Çünkü milli takımdan ötürü eksik oyuncularımız vardı. Ama şu an hiçbir şeye bahane zamanı değil, sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. Umarım her zaman olduğu gibi yine Ankara'da güzel bir atmosfer olur" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından biri"

Anadolu Efes Spor Kulübü Antrenörü Yakup Sekizkök ise, sezonun ilk resmi müsabakası olması dolayısıyla hem rakip takım Fenerbahçe'ye hem de diğer tüm takımlara başarılı ve sağlıklı bir sezon diledi. Yarınki maçta Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından biri ile oynayacaklarını kaydeden Sekizkök, Fenerbahçe'nin kadrosunu koruyan ve geliştiren bir takım olduğunu belirtti. Kendilerinin çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Sekizkök, "Özellikle milli takımlardan gelen sporcularımız ile beraber kalitemiz ve tempomuz çok arttı. Türk milli takımı maçlarından sonra bize katılan kaptanımız Doğuş Balbay ve diğer oyuncularımız da çok çabuk adapte oldular. Onlara biçtiğimiz rolleri hak ettiklerini gösterdiler. 10 kere aldığımız bu kupayı 11'inci kez almak ve müzemize koymak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Toplantıda Fenerbahçe oyuncusu Melih Mahmutoğlu iel Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay da yer aldı. Toplantı hatıra fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.





Cumhurbaşkanlığı Kupası yeniden tasarlandı

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinden galibiyetle ayrılan ekip aynı zamanda yepyeni bir kupa kaldırmış olacak. Cumhurbaşkanlığı kupası yeniden tasarlandı ve kupanın orta kısmına cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Basketbol topunu saran her bir kola da yıldız konuldu.