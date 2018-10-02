34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası basın toplantısı düzenlendi

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takımın antrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Sheraton Ankara Otel Tulipia Balo Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına; Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier’in yanı sıra Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ile takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier; ilk olarak babasının rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yannier, “Yeni sezonun başlamak üzere olduğunu bizlere müjdeleyen Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için bir aradayız. Umuyorum ki yarın akşamki maç, kalitesiyle önümüzdeki sezon yaşayacağımız rekabetin habercisi olacak. Tahincioğlu Basketbol Ligi, birçok otorite tarafından takımların kalitesi ve rekabetin seviyesiyle Avrupa’nın en iyi ligi olarak gösteriliyor. Bu kaliteli ligin iki köklü kulübü olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes de hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde art arda üçüncü şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague’de de art arda dördüncü Final-Four’unu ve üçüncü finalini oynadı. Anadolu Efes ise PTT Türkiye Kupası’nı 11’inci kez kaldırdı ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da kendisine ait 10 kupalık rekoru geliştirmeye çalışacak. Fenerbahçe ise bu değerli kupayı sekizinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Federasyonumuzun dinamik, coşkulu ve yenilikçi kimliğinin izlerini taşıyan bu yeni kupamızda artık Cumhurbaşkanlığı amblemi de bulunuyor. Bu armanın varlığı, kupanın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlendiğinin vurgulanması açısından önem taşıyor. Spora ve özellikle de basketbola her zaman destek vermiş olan Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onun desteği, bu organizasyonu Türk sporunun en prestijli kupalarından biri haline getiriyor. Basketbolumuzun iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Anadolu Efes’e, yarın Ankara Spor Salonu’nda oynayacakları zorlu maç öncesi başarılar diliyor, bu karşılaşmanın ve yeni sezonun Türk basketbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda mücadele edecek Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in antrenör ve takım kaptanlarının görüşleri ise şu şekilde:

Zeljko Obradovic (Fenerbahçe)

“Öncelikle Sayın Ergin Ataman’ın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda şifa bulur. Kadrosunda çok fazla değişiklik olan bir takıma karşı ilk resmi maçımızı oynayacağız. Yarın iki takımın da reaksiyonunu izlemek çok ilginç olacak. Bizim de kadromuza yeni katılan oyuncularımız var ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Mili takımlarda bulunan oyuncularımız nedeniyle hazırlanma sürecinde eksiklikler oldu. Ancak şu an bahane üretme zamanı değil. Umarım yine her zaman olduğu gibi Ankara’da güzel bir atmosfer olur.”

Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)

“Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın babasına rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dilemek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Burada olduğumuz için heyecanlı ve gururluyuz. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Milli takım kadrolarında yer alan oyuncular oldu. Biz takım olarak iyi durumdayız. Zorlu bir maç olacak. Anadolu Efes yeni oyunculardan kurulu iyi bir takım. Yarın tüm basketbol severler için iyi bir maç olmasını diliyorum. Herkes için de en güzel şampiyonluklar ve kupalar diliyorum.”

Yakup Sekizkök (Anadolu Efes)

“Başantrenörümüz Ergin Ataman‘ın babasına geçmiş olsun dilemek istiyorum. Sezonun ilk resmi maçı olması nedeniyle Fenerbahçe’ye ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden tüm takımlara sağlıklı bir sezon diliyorum. Avrupa’nın en kuvvetli takımlarından birine karşı oynayacağız. Kadrosunu koruyan ve üstüne de koyan bir ekiple karşılaşacağız. Milli takımlardan gelen sporcularla antrenman kalitemiz çok arttı. Kaptan Doğuş’un yanı sıra diğer oyuncularımız Metecan, Buğrahan ve Sertaç takıma çok çabuk uyum sağladılar. Kendilerine biçilen rolleri de üstlendiler. Kaptan Doğuş zaten bizim için çok değerli bir isim. Geçen sene de ilk beş başlamış ve çok ciddi katkı sağlamıştı. Yarın yine ona çok ihtiyacımız var. 11. kez kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni bir kupa ve yeni bir hedef koymak istiyoruz. Yarınki mücadelede Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum.”

Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

“Antrenörümüz Ergin Ataman’ın babasına acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa zamanda toparlar. Yarın 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası için çok ciddi, Euroleague ve Türkiye’de damga kurmuş bir takıma karşı oynayacağız. Ankaralı basketbol severlerin ilgisine çok memnunuz. Ankara Spor Salonu’nda dolu tribünler karşısında oynayacağız. Onların ne kadar bilinçli olduklarını biliyoruz. Basketbol severlere iyi bir oyun izlettirmeyi hedefliyoruz. Sonuç olarak ciddi bir maç olacak. 40 dakika sonunda kazanan, kupanın sahibi olacak. Galip gelen taraf olmayı hedefliyoruz. Yenilenmiş kadromuzla sahada olacağız. Seyir düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor.”

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Hakkında

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin iki başarılı kulübü Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında, 3 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde art arda üçüncü kez kazanan Fenerbahçe, son şampiyonu olduğu Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine tarihinde 15. kez çıkacak. Geçen sezon PTT Türkiye Kupası’nı kaldıran Anadolu Efes ise 10 şampiyonlukla en başarılı ekip olduğu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 22. finalini oynayacak.

Fenerbahçe geçen sezon Banvit’i 75-64 yenerek yedinci Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı. Anadolu Efes ise bu kupayı en son 2015 yılında Pınar Karşıyaka’yı 76-74 yenerek kaldırdı.