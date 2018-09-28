Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası Şampiyonu Anadolu Efes’i 3 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Ankara Spor Salonu’nda buluşturacak 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi, 2 Ekim Salı günü saat 16.00’da Sheraton Ankara Otel Tulipia Balo Salonu’nda bir basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantıya, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier’in yanı sıra Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile takım kaptanı Doğuş Balbay da katılacak.

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Hakkında

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin iki başarılı kulübü Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında, 3 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde art arda üçüncü kez kazanan Fenerbahçe, son şampiyonu olduğu Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine tarihinde 15. kez çıkacak. Geçen sezon PTT Türkiye Kupası’nı kaldıran Anadolu Efes ise 10 şampiyonlukla en başarılı ekip olduğu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 22. finalini oynayacak.

Fenerbahçe geçen sezon Banvit’i 75-64 yenerek yedinci Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı. Anadolu Efes ise bu kupayı en son 2015 yılında Pınar Karşıyaka’yı 76-74 yenerek kaldırdı.