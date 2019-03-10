326 gün sonra yeniden...

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, bu akşam Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. 19.00’da başlayacak kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 18. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önce 17 maçta karşı karşıya gelen iki tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlardan 6’şar galibiyetle ayrılırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Güneş ve Kocaman’ın birbirlerine rakip oldukları son maç ise geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final müsabakası oldu.

Kaldığı yerden...

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman’ın hocanın birbirlerine karşı görev yaptığı bu karşılaşma, yaşanan saha olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalmış ve Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti. Ancak Siyah- Beyazlılar, belirlenen tarihte sahaya çıkmamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.