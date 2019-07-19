Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) bu yıl 31. kez düzenleyeceği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın basın toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Kuruçeşme’den pazar günü saat 08.00’de tekneler ile Kanlıca İskelesi’ne gidecek olan yüzücüler, saat 10.00’da yarışa başlayacak. Kuruçeşme’de bitecek olan yarışın ödül töreni ise saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katılacak.

Öte yandan basın toplantısına TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta ve konuk yüzücüler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, bu yıl 2400 yüzücüyü ağırlayacaklarını belirterek, “Bu sayıyı güvenlik nedeniyle aşamıyoruz. Tüm zorlamalarla çıkabildiğimiz rakam bu. Aksi takdirde 10 bin, 15 bin başvuruyu karşılamak durumunda kalırız. Bu yıl 59 ülkeden yüzücümüz var. Oda rekor bir sayı. Bu kadar çok ülkeden bu kadar farklı kültürlerden sporcuyu ağırlamak bu eşsiz deneyimi yaşatmak bizim içinde ayrı mutluluk. Bu büyüklükte bu kalitede bir yarışmanın yapılması çok değerli partnerlerimiz sayesinde oluyor. Bu eşsiz deneyimi bu kadar çok insana birlikte yaşattığımız için mutluyum. Bu yarışmanın önemli bir özelliği İstanbul Boğazı gibi bir yerde senede sadece 1 gün deniz trafiğine kapatılıyor olması bu durumda çok önemli” şeklinde konuştu.

Dae Hyun Kim: “Boğaziçi atmosferiyle dikkat çekecek”

Kıtalararası Yüzme Yarışı sponsoru Samsung Electronics’in Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim ise, “Bu yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. Bu uluslararası bir yüzme yarışı. Bu yüzme yarışı özel bir etkinlik. 59 farklı ülkeden isimler de yer alacak. Uluslararası bir yüzme yarışı olduğundan biz bu yarışları çok önemsiyoruz. Yüzme yarışı Asya’dan Avrupa’ya geçişi sağlıyor. Bu durum dünyada tek olan bir şey. Boğaziçi’nin atmosferiyle bu yarış dünya üzerinde büyük dikkat çekecek” dedi.

Nihat Usta: “Bu yarışlar İstanbul’un tanıtımıdır”

Yarışlar hakkında bilgi veren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Nihat Usta da, “Kayıtlar için yoğun bir trafik oldu. Kayıtları açtığımız ilk andan itibaren 5 bin kişi kayıt yaptırmak istedi ancak biz bunu güvenlik sebebiyle 2 bin 400 kişide kısıtlamak zorunda kaldık. Bu yarış önemli bir hale geldi. Bu İstanbul’un tanıtımıdır. Bu olaylar bizim gururumuzdur” ifadelerini kullandı.

Hilal Zeynep Saraç: "Bu yarış benim için çok güzel"

Milli yüzücü ve geçen sene şampiyonu Hilal Zeynep Saraç ise, "2003 yılında Ankara’da başladığım yüzme hayatına milli takıma kadar yükseldim. Geçen sene kıtalararası yüzme yarışında kadınlarda birinci oldum. Bu yarış benim için çok çok güzel. Boğaz’ın atmosferi gerçekten harika. Geçen sene olduğu gibi bu senede yarışın renkli olacağını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

5 kıtayı yüzerek geçen sporcu İstanbul’a geliyor

Bu yıl, kariyeri boyunca maraton yüzme yarışlarında çeşitli dünya rekorları kıran, 5 kıtayı birbirine bağlayan 4 kanalda yüzerek kıtaları birbirine bağlayan ilk kişi olan Dominik Cumhuriyeti’nden yüzücü Marcos Diaz yarış için İstanbul’a gelecek. 2009 yılında Okyanusya’dan Asya’ya, Papua Yeni Gine’den Endonezya kıyılarına kulaç atan yüzücü, 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmişti.

Basın toplantısı konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

İHA