Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 641 olduğunu belirten Bakan Koca, 128 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 29.631.422 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.993 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.562 olarak açıklandı



