Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 596 olduğunu belirtilirken, 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 54.139.309 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.527 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 6.493 olarak açıklandı



