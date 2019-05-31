  • Haberler
  • 31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

31 Mayıs 2019, Cuma 09:31
- A +
31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi 

Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı
"Çok mutlu ve gururluyuz"
"Bu takım çok iyi yerlere gelecek"

Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun
"Şampiyonluğun tadını çıkaralım, yeni sezona bakacağız"

A MİLLİ TAKIM
18:30 A Milli Futbol takımı, Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürecek (En az 15 dakika açık)

BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL-
19:00 Anadolu Efes - Galatasaray

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...