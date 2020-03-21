Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.

İşte sözleşmesi biten önemli isimler

Beşiktaş: Caner Erkin

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım

Sivasspor: Mert Hakan, Emre Kılınç

Trabzonspor: Sosa, Novak, Hosseini