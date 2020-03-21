31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular
Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek. Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından sözleşmesi sona erecek oyuncuların özellikle Haziran ayı içinde nasıl oynayacağı merak konusu. Takımlar ligin sonlarında kritik oyuncularından yoksun sahaya çıkma ile karşı karşıya. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Sosa, Papiss Cisse gibi isimlerin olduğu liste şöyle:
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.
İşte sözleşmesi biten önemli isimler
Beşiktaş: Caner Erkin
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım
Sivasspor: Mert Hakan, Emre Kılınç
Trabzonspor: Sosa, Novak, Hosseini