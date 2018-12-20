2018'in son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu geliyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden Yılbaşı'nda neler yapacağını planlamaya başladı. Yılbaşına günler kala 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığını sorgulamaya başlayan binlerce kişi, bu yıl pazartesi gününe gelen 31 Aralık gününü, tatil olması halinde hafta sonu izniyle birleştirmek için sorgulamaya başladı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Cumartesi, Pazar günününde tatil yapacak olan memurlar 31 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olur mu sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken 31 Aralık Pazartesi günü de tatil ilan edilirse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 4 günlük bir tatil ile yeni yıla giriş yapacak.

31 Aralık okullar tatil mi?

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapamamasıyla birlikte 31 Aralık pazartesi için henüz tatil açıklaması gelmedi. Yani yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmayacağına ilişkin net bir karar yok. Fakat iddialara göre 31 Aralık pazartesi günü okul olmayacağı dile getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 - 2019 çalışma takvimine göre şimdilik okulların açık olacağı gözüküyor.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı