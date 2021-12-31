2021'in son gününde yılbaşı gecesini evinde geçirecek olan vatandaşlar, Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar, diziler var? Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV, Star TV güncel yayın akışı belli oldu mu? sorularının yanıtları merak ediyor. Yılbaşı gecesine özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyonda ekranlara gelecek. Günlük akışın ertelendiği yılbaşı gecesinde tv kanalları eğlenceyi izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak.

Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar, diziler var?

Yılbaşı gecesi Kanal D'de hangi program var?

Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Kanal D güncel yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Yılbaşı gecesi TRT 1'de hangi program var?

TRT 1’nin ekran klasiği haline gelen Seksenler dizisi, “Seksenler Yılbaşı Özel” bölümü ile ekrana gelecek. Oyuncuların nostaljik şarkılar söyleyeceği dizinin yılbaşı özel bölümünde 1992 yılını, 1993 yılına bağlayan geceye gidilecek ve gece tüm nostaljisiyle günümüze taşınacak.

TRT 1 güncel yayın akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

Yılbaşı gecesi TV8'de hangi program var?

TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alacak.

TV8 güncel yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Yılbaşı gecesi ATV'de hangi program var?

ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

ATV güncel yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Yılbaşı gecesi Show TV'de hangi program var?

Show TV, yeni yıla Güldür Güldür Show ve Mahsun Kırmızıgül konseriyle girecek. Güldür Güldür, yılbaşı özel bölümünde sürpriz konuklar ağırlayacak, kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. 23.30'da ise Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseriyle ekranların karşısına geçecek.

Show TV güncel yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

Yılbaşı gecesi Star TV'de hangi program var?

Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu 'İbo Show Yılbaşı', cuma 20.00'de Star'da olacak.

Star TV güncel yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 İbo Show