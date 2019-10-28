30.Marmaris Uluslarası Yarış Haftası başladı.

MİYC Başkanı Cem Tekdağ yaptığı açılış konuşmasında "Bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz yarış haftamıza 12 değişik ülkeden 124 yat ile bin 105 yelkenci katılıyor" dedi.

Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında düzenlenen kokteylde yarış haftasına desteklerinden dolayı aralarında İhlas Haber Ajansı, TRT ve Anadolu Ajansı’nın, da bulunduğu kurum ve sponsorlara teşekkür plaketi verildi.

Yelkencilerin ilgi gösterdiği açılış kokteyline Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz Marmaris Belediyesi başkan Yardımcısı Hakan Köksal ve destekleyici firma temsilcileri katıldı.

Canlı müzik performansının sergilendiği gecede dans grupları da gösteri yaptı.

1990 yılında 9 yat ile yarış haftasına başladıklarını belirten MİYC Başkanı Cem Tekdağ , "Marmaris Uluslararası Yarış Haftası ikinci yılından itibaren 100’den fazla yata ev sahipliği yapmıştır. 2013 yılında 179 yat ile rekor kırdık. Bu yıl 30'uncusunu düzenlediğimiz yarış haftamıza 12 değişik ülkeden 124 yat ile bin 105 yelkenci katılıyor. Yarış haftamıza destek veren bütün sponsorlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ederim. Bu yıl 30.sunu düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yelkenciler yarın ilk yarışın start verilmesiyle rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek birincilik ödülünü almak için ‘’Vira’’ diyecekler.

30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 1 Kasım Cuma günü final yarışı ve ödül töreni ile son bulacak.

İHA