Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl 6'ncı kez düzenlenen 'İsmet Ülkeli'yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı' yapıldı. Manisa'nın yanı sıra Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya ve Fransa’dan gelen 25 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldığı anma tırmanışında dağcılar Spil Dağı zirvesine ulaştılar. 23 Mart Cumartesi günü Spil Dağı'na çıkıp Tütün Tarlası mevkiinde kamp kurmalarıyla başlayan dağcılar geceyi dağda çadırlarında geçirdiler. 24 Mart Pazar günü sabah erken saatlerde, klasik rotası ve oduncu yolu rotası olarak iki grupta zirveye doğru hareket eden dağcılar saat 12.30 civarında Spil Dağı’nın zirvesinde buluştular. Zirvede soğuk ve rüzgarlı bir havada anma töreni gerçekleştirip saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşını okudular. Törende konuşan TDF Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, geçmişte Manisa'da yetişen dağcıların Türk dağcılığına yön verdiğini ve yeni nesil dağcıların da bunu daha yukarılara taşımak için gayret göstermeye devam ettiğini vurguladı. İsmet Ülkeli'yi rahmetle andıklarını kaydeden Kuloğlu, "8 yıl önce rahatsızlığı sebebiyle aramızdan ayrılan, yıllarca dağcılık sporuna hizmet etmiş, dağcılığın gelişmesine katkı sağlamış, bu sporunun duayenlerinden sayılan merhum İsmet Ülkeli hocamızı hatırlamak ve hatırlatmak için 6. kez bu Spil Dağı’nda bir araya geldik. Manisa'yı ve Spil Dağı'nı tanıttığımıza, dağcılık sporunun gelişimine katkı sağladığımıza, gençlerimizi doğa sporlarına yönlendirip onları zararlı bağımlılıklardan uzak tuttuğumuza inanıyoruz. Faaliyetimizin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Manisa Büyükşehir Belediyemize ayrıca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, Yunusemre Kent Konseyi’ne ve Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz" diye konuştu.