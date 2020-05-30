30 yelkenliyle saygı geçişi

Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü’nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı. Toplamda 30 yelkenli tekne ve 30 Milli sporcunun bulunduğu selamlamada, Erdoğan’ın yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Erdoğan’ın torunu Eymen de yer aldı. İstanbul için çok önemli bir günü kutladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bu kutlu şehri bize armağan eden, emanet bırakan o güzel komutan ile askerlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. 567 yıl önceki kutlu çaba ve onun sonucunda gerçekleşen fetih, dünyada farklı bir anlayışın kapılarını açan önemli bir milattır” dedi.