30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak? BİM-A101 çalışma saatleri değişti mi?
İçişleri Bakanlığı, 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi BİM ve A101 Market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde vatandaşlar, 30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak? BİM-A101 çalışma saatleri değişti mi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip coronavirüs (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde çalışma saatlerini değiştirme kararı aldı.
30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?
Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak.
BİM-A101 çalışma saatleri değişti mi?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.