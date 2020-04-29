İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip coronavirüs (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde çalışma saatlerini değiştirme kararı aldı.

Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.