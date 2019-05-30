30 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hasan Kartal: Vedat Muriç gidecek

"Rizespor daha önce böyle bir yönetim görmemiştir"

"Yeni gelecek hoca ile iyi bir takım kuracağız"

"Vedat'a Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var"

"Takımda kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz"

"Kulübün borcu 70-80 milyon civarı"

"Erzurumspor maçını unutamıyorum"

"VAR sisteminde kurallar değişmeli"

"Nihat Özdemir çok iyi federasyon başkanı olur"

Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

- Oyuncular antrenmana çıkmadı

- 10 dosyadan transfer yasağı bulunuyor

HAZIRLIK MAÇI

21:00 Türkiye - Yunanistan

SPOR TOTO 1. LİG

- Play-off Finali

21:45 Hatay - Gazişehir (Başakşehir Stadı)

FENERBAHÇE

14:30 Metin Aşık için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapılacak; cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.