Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları başladı. Galip Dere Plajı’nda start alan organizasyonun ilk gününde, yıldızlar yarı final kategorisi yapılıyor. Kadınlar kategorisiyle başlayan yarışların ilk günü erkek yıldızlarla sona erecek.

Triatlon yarışlarının startını veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya için çok önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Yarışların bu yıl 30’uncunu gerçekleştirdiklerini belirten Yücel, "41 ülkeden bine yakın sporcu ve hocalarıyla 2 bin kişiyi ağırlıyoruz. 30 yıldır aralıksız süren organizasyonun onurunu yaşıyoruz. Birçok ilklere imza attığımız organizasyonda atılımlar yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Yarın Paratriatlon Dünya Kupası’yla devam edecek yarışlar, 3 Ekim Pazar günü sona erecek. (AA)