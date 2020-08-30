Milli Piyango Online tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da heyecan, ikramiyenin katlanmasıyla arttı. Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 52, 10, 6, 31, 59, 43 sayılarına isabet etmişti. Süper Loto'da çekilişler Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor.

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30 Ağustos Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekiliş ile belli oldu. Büyük ikramiyenin 15 milyon 164 bin 191 TL olarak belirlendiği dev çekilişte şanslı numaralar, 5 - 8 - 19 - 20 - 23 - 43 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 14 kişi 15.476,90 TL, 4 bilen 737 kişi 457,30 TL, 3 bilen 16.225 kişi 22.20 TL ve 2 bilen 147.137 kişi ise 2.90 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto Çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Saat 21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango Online YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Süper Loto kuralları nelerdir?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

Süper Loto Oyun kurallarını daha detaylı incelemek için buraya tıkla!