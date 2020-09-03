3 takım onun peşinde: Nuno

Antalya, Göztepe ve Erzurum transfer yarışında...Orta sahasını güçlendirmek isteyen 3 ekibin de ortak hedefi: Pedro Nuno. Moreirense forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için devreye giren kulüplerimiz, Portekiz temsilcisiyle temas halinde. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Nuno'nun da artık yurt dışına çıkmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Kariyeri boyunca Portekiz'de Coimbra, Benfica, Tondela ve Moreirense'de görev yapan Nuno'nun güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro.