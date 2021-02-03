Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 632 olduğunu belirtilirken, 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.061.437 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.354 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 8.102 olarak açıklandı







