3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ertelendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nın ikinci gün yarışları, yenilenen CMAS Serbest Dalış Güvenlik Protokolü nedeniyle yapılamadı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada, CMAS Serbest Dalış Güvenlik Protokolü’ndeki bazı değişikliklerle ilgili çalışmalar nedeniyle ikinci gün yarışlarının yarına ertelendiği bildirildi.

Güvenlik protokolünün yeniden değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bugün yapılması planlanan yarışlar, güvenlik protokolündeki bazı değişiklikler sebebiyle yapılamadı. Yarışlar, şampiyona programına uygun şekilde yarın devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA